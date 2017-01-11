Рафсанджани похоронили под крики "Смерть России!"

В Тегеране прошли похороны бывшего президента Исламской республики Иран Али Акбара Хашеми Рафсанджани. В них приняли массовое участие сторонники умеренного лагеря, лидером которого считался покойный политик.

Прощание с Рафсанджани в Тегеране. Фоторепортаж

Они превратили прощание с президентом в манифестацию против участия Ирана в сирийской гражданской войне. Вместо традиционных для иранских манифестаций криков "Смерть Америке" люди скандировали "Смерть России". Именно эту страну они обвиняли в страданиях сирийцев.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", крики были такими громкими, что государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию, было вынуждено заменить живой звук на траурную музыку.

Скончавшийся президент был похоронен рядом с лидером Исламской революции – великим аятоллой Рухоллой Хомейни. Его мавзолей находится на юге Тегерана.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани, скончавшийся 8 января на 83-м году жизни, занимал пост президента Ирана с 1989-го по 1997 год. В 2005 году он вновь выдвинул свою кандидатуру, однако проиграл выборы Махмуду Ахмадинеджаду.

В последние годы жизни Рафсанджани занимал пост главы Совета по определению политической целесообразности, следящего за соблюдением конституции. Его задачей было разрешение конфликтов между парламентом и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

После своего поражения в 2005 году Рафсанджани стал открытым критиком Махмуда Ахмадинеджада, призывал освободить политических узников и требовал большей свободы. В то же время он сохранил доверие настоящего главы государства – Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

Следует также отметить, что в годы правления Рафсанджани был достигнут значительный прогресс в ядерной и ракетной отраслях.

Представители иранской оппозиции отказываются видеть в Рафсанджани реформатора. Они напоминают, что он был сподвижником Хомейни и входил в высшее руководство "фашистского теократического режима".





