11 января 2017 г.
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Ближний Восток

Минобороны Турции: войска из Ирака уйдут только после разгрома ИГ

время публикации: 14:28 | последнее обновление: 14:28 блог версия для печати фото
Фикри Ышык

Министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что официальная Анкара будет готова начать переговоры о военном присутствии на севере Ирака только после освобождения всей иракской территории от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

"Турция уважает территориальную целостность и суверенитет Ирака. Присутствие наших войск на базе Башика рядом с Мосулом – вынужденная мера", - заявил он, добавив, что в результате действий турецкой армии было уничтожено около 700 боевиков ИГ.

10 января премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади потребовал от Турции вывести войска с базы Башика. Он вновь заявил, что нормализация отношений с Анкарой невозможна, пока турецкая армия нарушает суверенитет Ирака.

"В ходе последнего визита в Ирак премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обещал вывести войска, однако они все еще не выведены. Мы не согласимся на меньшее и не готовы поступаться суверенитетом ради отношений с соседями", - сказал он.

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Среда, 11 января 2017 г.
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