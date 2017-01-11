"Кул аль-Араб": Израиль готов к сделке с ХАМАС при условии высылки террористов в Газу или в Катар

В среду, 11 января, сайт выходящей в Нацерете арабоязычной израильской газеты "Кул аль-Араб" сообщил со ссылкой на хорошо осведомленный источник в руководстве ХАМАС, что Катар выступает посредником на переговорах между Израилем и "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) по вопросу об "обмене заключенными".

Речь идет об условиях возвращения Израилю тел военнослужащих, похищенных летом 2014 года во время проведения израильтянами операции "Нерушимая скала" в секторе Газы, а также о возвращении нескольких граждан Израиля, которые находятся на территории Газы и, возможно, удерживаются в секторе боевиками ХАМАС.

Как пишет "Кул аль-Араб", одним из условий заключения такой сделки со стороны ХАМАС является освобождение Израилем около 60 активистов этой террористической организации, которые были задержаны израильскими военными и спецслужбами в июне 2014 года в рамках операции "Вернуть братьев".

Источник "Кул аль-Араб" сообщил, что власти Израиля согласились выпустить из тюрем этих активистов ХАМАС при одном условии: все они должны быть депортированы в Газу или в Катар. Руководство ХАМАС на такой вариант сделки не соглашается.

Один из лидеров ХАМАС Салах Бардауль заявил, что никаких переговоров с Израилем по этому вопросу не ведется. Он также отрицает, что Катар каким-либо образом участвует в согласовании возможной сделки. Впрочем, Бардауиль признал факт переговоров "с некоторыми сторонами по этому вопросу".

На прошлой неделе газета "Аль-Араб аль-Джадида" писала, что заместитель председателя политбюро террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук побывал в Каире, где обсуждал с египетскими чиновниками условия возможного возвращения Израилю тел военнослужащих. Вскоре после этой публикации Абу Марзук заявил, что переговоры с Израилем не ведутся, так как израильтяне до сих пор не выполнили условия "сделки Шалита", отметив, что в июне 2014 года 60 активистов ХАМАС, освобожденных в рамках этой сделки в 2011-м, вновь были посажены в тюрьмы.

В ноябре прошлого года Абу Марзук заявлял, что Израилю не будет предоставлено никаких сведений о судьбе военнослужащих и мирных граждан, которые могут удерживаться в секторе Газы. Так он отреагировал на попытки руководства России выступить в роли посредника в данном вопросе.

Тогда Абу Марзук подчеркивал, что никакие переговоры по этому вопросу невозможны до тех пор, пока власти Израиля не освободят из тюрем всех активистов ХАМАС, которые вышли на свободу из израильских тюрем в рамках "сделки Шалита" в 2011 году, но позже были вновь арестованы. Большинство таких арестов было осуществлено в июне 2014 года в Иудее и Самарии, в ходе операции "Вернуть братьев", когда боевики ХАМАС похитили и убили трех израильских подростков Гилада Шаэра, Нафтали Френкеля и Эяля Ифраха. Тогда были задержаны около ста активистов ХАМАС, в общей сложности в тюрьмы вернулись 86 исламских экстремистов, вышедших на свободу в обмен на Шалита.

Известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсуждал данную тему с израильскими лидерами во время недавнего визита в Израиль и ПА. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу после переговоров с Медведевым сказал 10 ноября: "Я хотел бы поблагодарить вас за вашу готовность помочь в решении гуманитарного вопроса первостепенной важности: возвращении тел Адара Голдина, Орона Шауля, а также возвращении троих израильских граждан, удерживаемых в Газе".

Имена двух израильтян, удерживаемых ХАМАС в Газе, публиковались. Это 30-летний репатриант из Эфиопии Авера Менгисту и 20-летний Джумаа Абу Ганима, житель бедуинского поселка недалеко от населенного пункта Набатим в Негеве. Оба "пленника" сами пересекли границу, оба психически больны.





