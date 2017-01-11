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Ближний Восток

Джон Керри примет участие в конференции по Ближнему Востоку в Париже

время публикации: 01:01 | последнее обновление: 01:14 блог версия для печати фото
Джон Керри примет участие в конференции по Ближнему Востоку в Париже

Госсекретарь США Джон Керри примет участие в международной конференции, посвященной палестино-израильскому конфликту, которая начнется 15 января в Париже.

Об этом в четверг, 10 января, сообщил пресс-секретарь главы американского внешнеполитического ведомства, передает информационное агентство Reuters.

Конференция должна была состояться в конце декабря. Однако в 20-х числа декабря Париж сообщил, что ему требуется больше времени для организации мероприятия, и оно было перенесено на 15 января.

Израиль принимать участие в международном форуме не намерен. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал президенту Франции Франсуа Олланду приехать в Париж для прямых переговоров с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в том случае, если конференция будет отменена.

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