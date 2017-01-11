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Ближний Восток

Иракская армия захватила 80% восточного Мосула

время публикации: 12:52 | последнее обновление: 12:52 блог версия для печати фото
Иракская армия захватила 80% восточного Мосула

Подразделения иракской армии отбили у боевиков "Исламского государства" уже 80% восточных районов Мосула, сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что иракские войска, ведущие наступление на юге Мосула, вышли к южному мосту через разделяющую город реку Тигр.

Мосул, крупнейший город на севере Ирака, был захвачен джихадистами весной 2014 года. Иракские власти объявили его освобождение главной целью военной кампании 2016 года. Сюда были стянуты основные армейские силы, а также многочисленные ополчения.

Штурм города был начат 17 октября и велся с трех сторон. Однако наступающие столкнулись с ожесточенным сопротивлением, особенно в западных районах. Предполагается, что освобождение города потребует еще нескольких месяцев.

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