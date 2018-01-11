"Гаарец": Нетаниягу и Обама обсуждали передачу части Синая под контроль ПА

В четверг, 11 января, в газете "Гаарец" со ссылкой на четыре неназываемых источника была опубликована статья политического обозревателя Амира Тивона о том, что в 2014 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу якобы предлагал президенту США Бараку Обаме и госсекретарю Джону Керри поддержать план присоединения к израильской территории крупных поселенческих блоков в Иудее и Самарии в обмен на передачу под контроль палестинской администрации территорий на севере Синайского полуострова, которые должны были присоединить к сектору Газы.

В статье утверждается, что Нетаниягу рассчитывал на поддержку такого плана со стороны президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

В канцелярии главы правительства Израиля эти сведения опровергли.

Судя по недавней публикации The New York Times, похожий план урегулирования территориальных споров с Израилем предлагался председателю ПА Махмуду Аббасу во время его визита в Саудовскую Аравию. Утверждалось, что у этого плана есть поддержка в администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что 14 февраля 2017 года министр Аюб Кара опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение, согласно которому "премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп примут план президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси о создании Палестинского государства на территории сектора Газы и Синайского полуострова, а не в Иудее и Самарии". Аюб Кара добавил: "Так будет проложен путь к миру с суннитской коалицией". Источник в канцелярии министра Аюба Кары подтвердил тогда редакции NEWSru.co.il, что речь идет о подлинной публикации. Источник в канцелярии министра отказался ответить на вопрос, беседовал ли Аюб Кара на эту тему с главой правительства Биньямином Нетаниягу.

В сентябре 2014 года сообщалось, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси предложил председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу создать государство Палестина на территории Синайского полуострова. Утверждалось, что ас-Сиси был готов передать палестинцам 1.600 кв. км, примыкающих к сектору Газы. На территории, в пять раз превышающей площадь сектора, предполагалось расселить палестинских беженцев. Новое государство должно было стать демилитаризованным и находиться под полным контролем руководства ПНА. Согласно этому предложению, Аббас должен был отказаться от притязаний на территории, отошедшие к Израилю в 1967 году. Палестинские анклавы на Западном берегу должны были сохранить свою автономию. Анонимные источники тогда приводили слова ас-Сиси, якобы сказанные Аббасу, что в его возрасте пора подумать о том, что тот оставит потомкам. Однако палестинский лидер отверг предложение.

Также утверждалось, что администрация США была введена в курс дела. О программе египтян знал и глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, который сохранил ее в тайне от израильского руководства. Тогда говорилось о том, что инициатором подобной программы выступил бывший глава Совета национальной безопасности Гиора Айленд.

Добавим, что в 2012 году арабские СМИ публиковали информацию, согласно которой похожий план продвигали лидеры террористической организации ХАМАС.