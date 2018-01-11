18+
11 января 2018 г.
последняя новость: 18:58
Умер Михаил Державин
Тренд 2018: крупные серьги
Дуглас в восторге от мечети
Людям надоели "сисюны-висюны" Волочковой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:53 Массовые беспорядки, убиты двое палестинских арабов
18:44 Турецкий океанолог убежден: у Ноя был сотовый телефон, а на ковчеге - реактор
18:17 Три сестры из Аль-Аруба намеревались совершить теракт возле Пещеры Праотцев
18:05 Палестинские источники: возле Шхема убит 16-летний араб
17:29 Maan: на границе сектора Газы и Израиля застрелен участник беспорядков
17:16 Рамалла и Москва ведут переговоры о встрече Аббаса и Путина
15:42 Новая версия генштаба РФ: БПЛА в Сирии несли бомбы со взрывчаткой, возможно, украинского производства
14:49 Катар сообщил, что участники бойкота причастны к кибератаке, положившей начало кризису
13:54 Турция потребовала от России и Ирана соблюдать перемирие в Сирии
13:16 Землетрясение на ирано-иракской границе, подземные толчки в Багдаде
Загрузка...
Ближний Восток

"Гаарец": Нетаниягу и Обама обсуждали передачу части Синая под контроль ПА

время публикации: 09:33 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Барак Обама
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп
Абдель Фаттах ас-Сиси

В четверг, 11 января, в газете "Гаарец" со ссылкой на четыре неназываемых источника была опубликована статья политического обозревателя Амира Тивона о том, что в 2014 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу якобы предлагал президенту США Бараку Обаме и госсекретарю Джону Керри поддержать план присоединения к израильской территории крупных поселенческих блоков в Иудее и Самарии в обмен на передачу под контроль палестинской администрации территорий на севере Синайского полуострова, которые должны были присоединить к сектору Газы.

В статье утверждается, что Нетаниягу рассчитывал на поддержку такого плана со стороны президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

В канцелярии главы правительства Израиля эти сведения опровергли.

Судя по недавней публикации The New York Times, похожий план урегулирования территориальных споров с Израилем предлагался председателю ПА Махмуду Аббасу во время его визита в Саудовскую Аравию. Утверждалось, что у этого плана есть поддержка в администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что 14 февраля 2017 года министр Аюб Кара опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение, согласно которому "премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп примут план президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси о создании Палестинского государства на территории сектора Газы и Синайского полуострова, а не в Иудее и Самарии". Аюб Кара добавил: "Так будет проложен путь к миру с суннитской коалицией". Источник в канцелярии министра Аюба Кары подтвердил тогда редакции NEWSru.co.il, что речь идет о подлинной публикации. Источник в канцелярии министра отказался ответить на вопрос, беседовал ли Аюб Кара на эту тему с главой правительства Биньямином Нетаниягу.

В сентябре 2014 года сообщалось, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси предложил председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу создать государство Палестина на территории Синайского полуострова. Утверждалось, что ас-Сиси был готов передать палестинцам 1.600 кв. км, примыкающих к сектору Газы. На территории, в пять раз превышающей площадь сектора, предполагалось расселить палестинских беженцев. Новое государство должно было стать демилитаризованным и находиться под полным контролем руководства ПНА. Согласно этому предложению, Аббас должен был отказаться от притязаний на территории, отошедшие к Израилю в 1967 году. Палестинские анклавы на Западном берегу должны были сохранить свою автономию. Анонимные источники тогда приводили слова ас-Сиси, якобы сказанные Аббасу, что в его возрасте пора подумать о том, что тот оставит потомкам. Однако палестинский лидер отверг предложение.

Также утверждалось, что администрация США была введена в курс дела. О программе египтян знал и глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, который сохранил ее в тайне от израильского руководства. Тогда говорилось о том, что инициатором подобной программы выступил бывший глава Совета национальной безопасности Гиора Айленд.

Добавим, что в 2012 году арабские СМИ публиковали информацию, согласно которой похожий план продвигали лидеры террористической организации ХАМАС.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 февраля 2017 г.
Министр Кара: "Нетаниягу и Трамп попытаются создать Палестинское государство на Синае"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 сентября 2014 г.
СМИ: ас-Сиси предложил Аббасу создать палестинское государство на Синае







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 11 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018