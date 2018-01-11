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Ближний Восток

Массовые беспорядки, убиты двое палестинских арабов

время публикации: 18:53 | последнее обновление: 19:07 блог версия для печати фото
Массовые беспорядки, убиты двое палестинских арабов
Массовые беспорядки, убиты двое палестинских арабов
В районе Хеврона была предпринята попытка теракта тремя сестрами из лагеря беженцев Эль-Аруб

В Иудее и Самарии, а также в секторе Газы возобновились беспорядки. Согласно сообщениям арабских СМИ и пресс-службы ЦАХАЛа, в них участвуют десятки молодых людей и подростков. В ходе столкновений были убиты двое подростков, еще двое были ранены.

По информации информационного агентства Maan, восточнее лагеря беженцев Эль-Буридж, у забора безопасности на границе с Израилем, десятки молодых арабов бросали камни в израильских солдат, жгли шины и пытались преодолеть заграждение. Они игнорировали требование военнослужащих покинуть буферную зону.

Министерство здравоохранения сектора Газы сообщила, что огнем ЦАХАЛа был убит 16-летний Амир Абдул Мусаад, еще два человека были ранены.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в беспорядках участвовали около 50 палестинских арабов. Военнослужащие стреляли в сторону трех главных зачинщиков воленний.

В это же время столкновения происходили возле деревни Бурин, к югу от Шхема. Сайт Maan написал о гибели 16-летнего Али Омара Кину. Палестинские источники сообщали, что выстрел, которым был убит подросток, был сделан либо солдатами ЦАХАЛа, либо поселенцами.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что возле Шхема военнослужащие применили оружие против участников беспорядков.

В районе Хеврона была предпринята попытка теракта тремя сестрами из лагеря беженцев Эль-Аруб. Три палестинские арабки в возрасте 15,18 и 23 лет были остановлены пограничниками для более тщательного досмотра на одном из пунктов ручной проверки у входа в комплекс Пещеры Праотцев. Во время обыска у одной из них был обнаружен нож, спрятанный под одеждой. Пока пограничники были заняты, сестры досматриваемой выбросили свои ножи. Один из ножей был обнаружен военнослужащими недалеко от комплекса. Еще один, как полагают МАГАВ, был подобран каким-то прохожим.

Еще один инцидент произошел возле гробницы Рахели. Неизвестные бросили взрывное устройство трубчатого типа в сторону комплекса. Когда взрывное устройство упало на камни, раздался взрыв. В результате этого инцидента никто не пострадал, но был причинен материальный ущерб.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2018 г.
Три сестры из Аль-Аруба намеревались совершить теракт возле Пещеры Праотцев
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2018 г.
Палестинские источники: возле Шхема убит 16-летний араб
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2018 г.
Maan: на границе сектора Газы и Израиля застрелен участник беспорядков







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