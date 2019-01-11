Очередной раунд "марша возвращения" в Газе: погода не благоприятствует поджигателям

В пятницу, 11 января, на границе сектора Газы пройдет 42-й этап "марша возвращения". Как отмечает агентство Safa, в течение последней недели в Газе активизировались поджигатели, использующие воздушные шары для доставки на израильскую территорию контейнеров с взрывчатыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью.

Возможно, в эту пятницу будут предприняты новые попытки "огненных терактов". Впрочем, погода в настоящее время не благоприятствует действиям поджигателей: хотя сегодня сухо, в районе Газы дует северный ветер, который будет сносить воздушные шары на юг, в сторону Египта.

Комитет по организации "марша возвращения" заявляет, что массовые акции на границе будут продолжаться вплоть до полного снятия блокады сектора. В случае, если Израиль продолжит блокировать Газу, комитет угрожает применением силы и возобновлением вооруженного противостояния.

ЦАХАЛ усилил охрану границы с Газой накануне очередного раунда "марша".

Ранее стало известно, что Израиль заморозил перевод в Газу третьей партии "катарских денег". Ранее в сектор были доставлены 30 миллионов долларов наличными, двумя партиями – на выплату зарплат "госслужащим" (включая силовые структуры ХАМАСа) и компенсаций семьям погибших и раненых участников "марша возвращения".

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, заявляет, что с 30 марта в ходе "марша возвращения" были убиты 244 жителя сектора (в их числе 44 несовершеннолетних и пять женщин), ранения, травмы и отравления газом получили примерно 26.000 человек. ХАМАС в официальных отчетах не упоминает о том, что подавляющее большинство убитых были боевиками различных террористических группировок, участвовавшими в провокациях на границе.