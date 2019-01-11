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Ближний Восток

"Марш возвращения" в секторе Газы: провокации на южном участке границы

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 16:27 блог версия для печати фото
"Марш возвращения" в секторе Газы: провокации на южном участке границы
"Марш возвращения" в секторе Газы: провокации на южном участке границы
"Марш возвращения" в секторе Газы: провокации на южном участке границы

В пятницу, 11 января, на границе сектора Газы проходит 42-й этап "марша возвращения". Днем, после пятничной молитвы, на южный участок границы для участия в "марше" начали прибывать "активисты". Палестинские СМИ, как всегда, сообщают о "тысячах участников".

Как сообщает Ynet и другие израильские СМИ, вскоре после начала акции в сторону забора безопасности палестинцами было брошено несколько взрывных устройств. Также группа "активистов" попыталась прорваться через разделительные сооружения на израильскую территорию.

"Палестинский информационный центр" сообщает о нескольких раненых, среди которых – журналист Хусни Салах.

Также хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих в южной части сектора Газы, к востоку от Хан-Юниса, убит палестинец. Эта информация пока не подтверждена.

Немного ранее в пятницу сектор Газы через КПП "Эрез" покинула египетская делегация, прибывшая накануне для обсуждения вопроса о перемирии между ХАМАСом и Израилем, а также для урегулирования кризиса в отношениях ХАМАСа и ПНА из-за КПП "Рафах".

6 января главное управление гражданской администрации Палестинской автономии сообщило о выводе персонала с КПП в связи с репрессиями против ФАТХа. На следующий день контроль над КПП установили боевики ХАМАСа.

Отметим, комитет по организации "марша возвращения" заявляет, что массовые акции на границе будут продолжаться вплоть до полного снятия блокады сектора. В случае, если Израиль продолжит блокировать Газу, комитет угрожает применением силы и возобновлением вооруженного противостояния. ЦАХАЛ усилил охрану границы с Газой накануне очередного раунда "марша".

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, заявляет, что с 30 марта в ходе "марша возвращения" были убиты 244 жителя сектора (в их числе 44 несовершеннолетних и пять женщин), ранения, травмы и отравления газом получили примерно 26.000 человек. ХАМАС в официальных отчетах не упоминает о том, что подавляющее большинство убитых были боевиками различных террористических группировок, участвовавшими в провокациях на границе.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2019 г.
Очередной раунд "марша возвращения" в Газе: погода не благоприятствует поджигателям





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Пятница, 11 января 2019 г.
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