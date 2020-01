КСИР взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета

Командующий воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета, сообщает IRNA.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

При этом он отметил, что причиной фатальной ошибки стала беспрецедентно напряженная ситуация в сфере безопасности, создавшаяся в регионе в дни, предшествовавшие крушению самолета.

Хаджизаде добавил, что силы ПВО приняли самолет за крылатую ракету, когда цель была на расстоянии 19 километров. У оператора системы ПВО прервалась связь с командованием, и решение о пуске он принимал самостоятельно. У него было 10 секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, и, по словам Хаджизаде, он "сделал плохой выбор", пишет РИА Новости.

При этом, отметил командующий, военные предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по американской базе в Ираке, но это требование не было выполнено.

Хаджизаде также объяснил, почему руководство гражданской авиации Ирана отрицало, что самолет был сбит. По его словам, генштаб получил сведения о причинах крушения в тот же день, когда оно произошло, но не уведомил авиационные власти.

Напомним, в ночь на субботу, 11 января, правительство Ирана признало, что украинский пассажирский самолет, потерпевший авиакатастрофу в Тегеране, был сбит воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После публикации официального признания министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф возложил вину за трагедию на США, заявив, что "самолет был сбит из-за американского авантюризма". Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнвоания семьям погибших, подчеркнув, что "ошибка была допущена из-за угроз американского режима-агрессора".

Глава комиссии по расследованию происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что обнаруженный на месте крушения украинского самолета бортовой самописец, так называемый "черный ящик", будет отправлен на расшифровку во Францию, поскольку Иран не располагает необходимыми для этого технологиями.

Ибрагим Раиси, глава иранской судебной системы, распорядился начать судебное разбирательство в отношении людей, ответственных за крушение украинского самолета.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране. Хроника событий

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG