Иран признал свою вину в гибели украинского самолета: "Человеческий фактор"

В ночь на субботу, 11 января, правительство Ирана признало, что украинский пассажирский самолет, потерпевший авиакатастрофу в Тегеране, был сбит иранскими силами ПВО.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что военнослужащие сил ПВО приняли ошибочное решение сбить самолет после того, как он приблизился к военной базе.

Сообщается, что ответственные за авиакатастрофу понесут наказание.

После публикации официального признания министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф возложил вину за трагедию на США, заявив, что "самолет был сбит из-за американского авантюризма". Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнвоания семьям погибших, подчеркнув, что "иранские ПВО допустили ошибку из-за угроз американского режима-агрессора".

Глава комиссии по расследованию происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что обнаруженный на месте крушения украинского самолета бортовой самописец, так называемый "черный ящик", будет отправлен на расшифровку во Францию, поскольку Иран не располагает необходимыми для этого технологиями.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране. Хроника событий

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

