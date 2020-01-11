Иран признал свою вину в гибели украинского самолета: "Человеческий фактор"

В ночь на субботу, 11 января, правительство Ирана признало, что украинский пассажирский самолет, потерпевший авиакатастрофу в Тегеране, был сбит иранскими силами ПВО.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что военнослужащие сил ПВО приняли ошибочное решение сбить самолет после того, как он приблизился к военной базе.

Сообщается, что ответственные за авиакатастрофу понесут наказание.

После публикации официального признания министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф возложил вину за трагедию на США, заявив, что "самолет был сбит из-за американского авантюризма". Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнвоания семьям погибших, подчеркнув, что "иранские ПВО допустили ошибку из-за угроз американского режима-агрессора".

Глава комиссии по расследованию происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что обнаруженный на месте крушения украинского самолета бортовой самописец, так называемый "черный ящик", будет отправлен на расшифровку во Францию, поскольку Иран не располагает необходимыми для этого технологиями.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране. Хроника событий

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG – LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 8, 2020

Агентство IRNA опубликовало предварительные выводы: основываясь на показаниях свидетелей и информации диспетчерской службы международного аэропорта имени имама Хомейни, комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы, пришла к выводу, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет Boeing 737 разбился в результате неисправности двигателя, то есть по техническим причинам, на данном этапе расследования версия теракта или ракетной атаки исключается. Но затем эта информация была удалена, было заявлено, что рассматриваются все версии.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что разбившийся 8 января самолет Boeing 737, следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был "одним из лучших с прекрасным и надежным экипажем", передает агентство УНИАН. "Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей ", – подчеркнул Дыхне, выразив соболезнования семьям погибших. Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент МАУ отметил, что самолет исчез с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Дыхне также особо подчеркнул, что до вечера 7 января компания МАУ не получала предупреждений от властей Ирана по поводу каких-либо угроз, в связи с которыми следовало бы ограничить полеты в эту страну. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский отметил, что самолет успел набрать высоту 2400 метров, в такой ситуации вероятность ошибки экипажа минимальна. Он назвал имена погибших летчиков: командир Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко. Сосновский подчеркнул, что это были опытные пилоты, которые просто не могли допустить катастрофическую ошибку. Руководство МАУ настаивает на том, что самолет был полностью исправен и что катастрофа не произошла по вине экипажа. Таким образом, могут рассматриваться версии технической неисправности, возникшей перед самым взлетом (возможно, в результате диверсии), попадания постороннего предмета в двигатель при наборе высоты, теракта на борту самолета или попадания ракеты в самолет (последние две версии исключаются властями Ирана, но уже не исключаются властями Украины).

Представитель иранского "Красного полумесяца" заявил, что в результате пожара после крушения около Тегерана самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" все тела погибших сильно обгорели, поэтому опознать их невозможно. По всей видимости, идентификация тел погибших будет возможна только с помощью ДНК-экспертизы, которая может занять длительное время.

9 января американский телеканал CBS News передал, что американскими спутниками был зарегистрирован запуск двух ракет "земля-воздух" незадолго до крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана. Телеканал при этом ссылается на источники в разведке США. В сообщении телеканала отмечалось, что в разведсообществе США склоняются к тому, что самолет был сбит в результате ошибки.

О том, что самолет, по всей видимости, был сбит ракетой, написал 9 января и американский еженедельник Newsweek. Со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках издание предположило, что причиной крушения самолета стала ракета произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", известного NАТО под названием Gauntlet. Специалисты полагают, что системы противовоздушной обороны Ирана были активированы сразу после ракетного обстрела авиабазы, на которой были размещены американские военные.

Сайт Bellingcat опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, показан момент попадания ракеты в самолет. Журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев полагает, что ракета могла быть запущена с секретной базы "Корпуса стражей исламской революции", находящейся около Тегерана.

Многие военные аналитики говорили о том, что гражданский самолет мог быть сбит по ошибке силами ПВО КСИР, дислоцированными около тегеранского аэропорта и ожидавшими в ночь на 8 января ответного удара американской армии, находясь в состоянии сильного стресса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по этому поводу: "Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции, посвященной крушению самолета компании МАУ в Тегеране, заявил, что данные канадской разведки и других стран свидетельствует о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Он допустил, что это могло быть сделано неумышленно. Премьер-министр Канады отметил, что данная информация может шокировать семьи погибших, но канадцы должны знать правду. Трюдо сообщил, что он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и договорился об участии Канады в расследовании.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг предположение украинских властей о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" могла сбить ракета. Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер "невозможна с научной точки зрения", передает РИА Новости. Он отметил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов. "Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", – заявил Абедзаде, заверивший, что в Иране есть "полная координация" между военным и гражданским секторами. Али Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать "черные ящики" США. По его словам, всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию.

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала в четверг предварительные результаты расследования обстоятельств крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", происшедшего 8 января около Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. Эти результаты до публикации в СМИ были переданы Украине (как стране, которой принадлежал самолет), США (как производителю самолета), Швеции и Канаде (как странам заявителям), отмечает иранское агентство. "Лайнер сначала набрал высоту 8000 футов (около 2400 метров), а затем информация о самолете пропала с экрана радара, самолет упал на землю и разрушился", – пишут авторы иранского отчета. "Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу... После столкновения с землей произошел взрыв", – цитирует этот отчет агенство ТАСС. В отчете сказано, что самолет развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт: "Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся... В момент крушения самолет возвращался в аэропорт". Согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

В документе Организации гражданской авиации Ирана также сказано: "Черные ящики самолета, в том числе бортовой регистратор (FDR) и диктофон кабины (CVR), были обнаружены поисково-спасательными отрядами и находятся в распоряжении группы по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены в результате катастрофы и пожара. В обоих устройствах есть блоки памяти, но им причин видимый физический ущерб".

По сведениям Организации гражданской авиации Ирана, погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). Среди них 146 пассажиров с иранскими паспортами, 10 – с афганскими паспортами, 5 – с канадскими паспортами, 4 – со шведскими паспортами, 2 – с украинскими паспортами. Все члены экипажа были гражданами Украины. Отметим, что эти данные не совпадают со сведениями о гражданстве, опубликованными Украиной и Канадой. Это, очевидно, связано с тем, что власти Ирана указали как иранских граждан всех пассажиров с двойным гражданством.

Украинская сторона ранее сообщала, что в самолете, помимо девяти членов экипажа (граждан Украины), находились 167 пассажиров, в их числе: 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Многие из пассажиров были иранцами с иным гражданством (это касается граждан Канады, Швеции, Германии и Великобритании, летевших этим рейсом). В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады: в Киеве они должны были пересесть в самолет, направляющийся в Северную Америку. То есть многие пассажиры, вылетавшие из Тегерана по иранским паспортам, тоже имели канадское гражданство.



