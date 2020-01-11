Иерусалим:
4 - 8°
Тель-Авив:
9 - 14°
Эйлат:
12 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 января 2020 г., 06:38

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сторонник нормализации отношений с Израилем

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сторонник нормализации отношений с Израилем В октябре 2018 года Кабус принял в своем дворце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу

Канцелярия султана Омана сообщила о смерти правителя этого государства Кабуса бен Саида. Султан скончался на 80-м году жизни после тяжелой болезни.

В Омане объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать государственные и частные учреждения.

Бен Саид, имевший британское военное и управленческое образование, пришел к власти в небольшом государстве на юго-востоке Аравийского полуострова 50 лет назад, в результате государственного переворота.

За полвека правления султан провел модернизацию страны, наладил близкие отношения со странами Персидского залива и с США, дав согласие на размещение одной из крупнейших американских военных баз на Ближнем Востоке.

Кабус бен Саид был сторонником нормализации отношений арабских стран с Израилем. В 1978 году он был одним из немногих арабских лидеров, поддержавших Кемп-Дэвидские соглашения. В 1994 году Оман посетил премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, и страны открыли торговые представительства, действовавшие до начала Второй интифады в 2000 году. В 2016 году официальный представитель султана присутствовал на похоронах Шимона Переса. В октябре 2018 года он принял в своем дворце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а в декабре того же года открыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпании "Эль-Аль".

Кабус бен Саид был единственным сыном своего отца и сам потомства не оставил. Не оставил он и указаний по поводу того, кто должен стать его наследником. По конституции султаната, нового султана должны выбрать члены правящей семьи в течение трех дней после смерти предыдущего султана.

По старшинству наследником должен стать кто-то из детей покойного дяди и бывшего тестя Кабуса, Саида Тарика бин Таймура аль-Саида, первого премьер-министра Омана.

На текущий момент сыновья Саида Тарика занимают посты вице-премьера по иностранным делам и международному сотрудничеству (Асад бин Тарик) и министра наследия и национальной культуры (Хайтам бин Тарик). Третий сын, Шихаб бин Тарик, офицер ВМФ султаната в отставке.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 ноября 2018
"Аш-Шарк аль-Аусат": Оман подключился к реализации американской мирной инициативы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 октября 2018
Глава МИД Омана: "Мы понимаем, что Израиль – часть ближневосточного региона"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 октября 2018
ПНА: султан Омана готов стать посредником на палестино-израильских переговорах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2018
Биньямин и Сара Нетаниягу вернулись в Израиль после визита в Оман


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:48 Новым султаном Омана стал Хейсам бен Тарик Аль Саид
09:30 Иран: "черный ящик" украинского самолета будет отправлен на расшифровку во Францию
08:45 Роухани: "Иранские ПВО допустили ошибку из-за угроз американского режима-агрессора"
06:50 Иран признал свою вину в гибели украинского самолета: "Человеческий фактор"
06:38 Умер султан Омана Кабус бен Саид, сторонник нормализации отношений с Израилем
16:35 В Иордании проходят митинги против соглашения о поставках израильского газа
15:08 Источник в комиссии по расследованию: иранцы сгребают обломки украинского самолета бульдозером
14:12 Российский Airbus совершил жесткую посадку в Анталье: шасси пробило фюзеляж
12:57 Иран пригласил Францию участвовать в расследовании авиакатастрофы с украинским самолетом, США и Канада склоняются к версии об иранской ракете
09:17 SOHR о последствиях удара по целям на границе Сирии и Ирака: не менее восьми убитых
...