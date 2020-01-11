Умер султан Омана Кабус бен Саид, сторонник нормализации отношений с Израилем

Канцелярия султана Омана сообщила о смерти правителя этого государства Кабуса бен Саида. Султан скончался на 80-м году жизни после тяжелой болезни.

В Омане объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать государственные и частные учреждения.

Бен Саид, имевший британское военное и управленческое образование, пришел к власти в небольшом государстве на юго-востоке Аравийского полуострова 50 лет назад, в результате государственного переворота.

За полвека правления султан провел модернизацию страны, наладил близкие отношения со странами Персидского залива и с США, дав согласие на размещение одной из крупнейших американских военных баз на Ближнем Востоке.

Кабус бен Саид был сторонником нормализации отношений арабских стран с Израилем. В 1978 году он был одним из немногих арабских лидеров, поддержавших Кемп-Дэвидские соглашения. В 1994 году Оман посетил премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, и страны открыли торговые представительства, действовавшие до начала Второй интифады в 2000 году. В 2016 году официальный представитель султана присутствовал на похоронах Шимона Переса. В октябре 2018 года он принял в своем дворце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а в декабре того же года открыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпании "Эль-Аль".

Кабус бен Саид был единственным сыном своего отца и сам потомства не оставил. Не оставил он и указаний по поводу того, кто должен стать его наследником. По конституции султаната, нового султана должны выбрать члены правящей семьи в течение трех дней после смерти предыдущего султана.

По старшинству наследником должен стать кто-то из детей покойного дяди и бывшего тестя Кабуса, Саида Тарика бин Таймура аль-Саида, первого премьер-министра Омана.

На текущий момент сыновья Саида Тарика занимают посты вице-премьера по иностранным делам и международному сотрудничеству (Асад бин Тарик) и министра наследия и национальной культуры (Хайтам бин Тарик). Третий сын, Шихаб бин Тарик, офицер ВМФ султаната в отставке.





