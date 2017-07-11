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Ближний Восток

Телеканал "Ас-Сумария": ИГ сообщило о гибели аль-Багдади

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:13 блог версия для печати

Телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источники в провинции Найнава, сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство" сообщила о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

В заявлении ИГ также говорится о скором назначении нового "халифа" и содержится призыв к боевикам продолжать защиту твердынь. Источник также сообщил, что заявление опубликовано только в одном месте – Тель-Афаре, расположенном к западу от Мосула.

Именно в этом населенном пункте несколько дней назад джихадисты опубликовали официальный запрет вести какие-либо разговоры о возможной гибели аль-Багдади. Наказанием за нарушение запрета должны были стать 50 ударов кнутом.

Источник отметил, что заявление вызывает немало вопросов. В предыдущих случаях, когда ИГ признавало гибель одного из своих лидеров, это делалось через средства пропаганды группировки, а не при помощи заявления, распространяемого в одном городе.

Отметим, что ранее иранское агентство новостей IRIB утверждало, что лидер террористов "стопроцентно мертв", и опубликовало фотографии трупа, якобы обнаруженного в Ракке. Однако и тогда нашлись скептики, утверждавшие, что на снимках изображен другой человек.

20 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов сообщил, что официальная Москва не располагает подтверждениями гибели главаря террористической группировки "Исламское государство".

За последние три годы пресса не менее 12 раз публиковала сообщения о гибели террориста, и каждый раз они оказывались ложными.

Так, в октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

О гибели аль-Багдади, например, 14 июня 2016-го сообщало информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, в сообщении говорилось, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 июля 2017 г.
Asia Times: главарь ИГ жив и здоров – он скрывается в окрестностях Ракки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 июля 2017 г.
ИГ запретило говорить о смерти аль-Багдади
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
МИД РФ не смог подтвердить сообщения о гибели аль-Багдади
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июня 2017 г.
Сирийское ТВ: в Ракке ликвидирован главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади







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