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Ближний Восток

Начинается реставрация крупнейшей синагоги Египта

время публикации: 11:53 | последнее обновление: 11:53 блог версия для печати

Правительство Египта выделило 22 миллиона долларов на реставрацию расположенной в Александрии синагоги пророка Элиягу. Историческое здание находится в аварийном состоянии, несколько месяцев у него обвалилась крыша.

Глава управления мусульманских и коптских памятников Хельми Азат напомнил, что, согласно законодательству, ремонт религиозных учреждений должен осуществляться на деньги муниципалитетов. Тем не менее, учитывая значимость синагоги, власти взяли финансирование на себя.

Синагога пророка Элиягу была центральным молельным домом еврейской общины Александрии и одним из самых больших в арабском мире. Она вмещала 700 человек.

Она была возведена в середине XIV века, но серьезно пострадала в 1789 году, когда Александрия была взята высадившейся в Египте французской армией под командованием генерала Наполеона Бонапарта.

Нынешнее здание в эклектическом стиле было возведено в 1848 году по проекту архитектора Леона Барсильона. Проект финансировал паша Египта Мухаммад Али. В течение длительного периода службы здесь не велись, но синагога была открыта по будним дням.

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