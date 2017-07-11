Amnesty International обвинила США и Ирак в гибели мирных мосульцев

Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в ходе боев за Мосул вооруженные силы Ирака и поддерживающая их коалиция под руководством США систематически нарушали международное право. Правозащитники проверяют, можно ли квалифицировать эти действия как военные преступления.

Иракская армия, а также курдские и шиитские ополченцы использовали при обстреле Мосула ракетные установки, лишенные систем наведения. Они наносили значительный ущерб городским кварталам, что является противозаконным.

"Даже когда боеприпасы попадали в цель, уничтожая боевиков «Исламского государства», их применение вело к потерям среди мирного населения, которых можно было избежать. Часто мощь удара была чрезмерной для поставленной задачи", - отмечается в документе.

Правозащитники критикуют и удары, которые наносили по Мосулу западные ВВС. США и их союзники также обвиняются в непропорциональном применении силы.

"Исламское государство" обвиняется в использовании мирного населения в качестве живого щита, а также в расправах с сотнями, а то и тысячами жителей Мосула, которые пытались покинуть город. Среди жертв джихадистов – женщины и дети.