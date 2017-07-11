11 июля 2017 г.
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:31 Amnesty International обвинила США и Ирак в гибели мирных мосульцев
12:02 Телеканал "Ас-Сумария": ИГ сообщило о гибели аль-Багдади
11:53 Начинается реставрация крупнейшей синагоги Египта
11:05 Кувейт вводит всеобщую воинскую обязанность, уклонистам грозит тюрьма
06:46 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 июля
05:41 11 июля госсекретарь США посетит Катар
18:13 "Эль-Нашра": представитель оборонного ведомства России встретился с шейхом Насраллой
16:06 Около границы с сектором Газы задержаны двое нарушителей
10:56 Палестинский минфин прекратил платить зарплаты 37 депутатам от ХАМАСа
09:47 Глава центробанка Катара: у нас достаточно денег, чтобы пережить блокаду
Ближний Восток

Amnesty International обвинила США и Ирак в гибели мирных мосульцев

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:31 блог версия для печати

Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в ходе боев за Мосул вооруженные силы Ирака и поддерживающая их коалиция под руководством США систематически нарушали международное право. Правозащитники проверяют, можно ли квалифицировать эти действия как военные преступления.

Иракская армия, а также курдские и шиитские ополченцы использовали при обстреле Мосула ракетные установки, лишенные систем наведения. Они наносили значительный ущерб городским кварталам, что является противозаконным.

"Даже когда боеприпасы попадали в цель, уничтожая боевиков «Исламского государства», их применение вело к потерям среди мирного населения, которых можно было избежать. Часто мощь удара была чрезмерной для поставленной задачи", - отмечается в документе.

Правозащитники критикуют и удары, которые наносили по Мосулу западные ВВС. США и их союзники также обвиняются в непропорциональном применении силы.

"Исламское государство" обвиняется в использовании мирного населения в качестве живого щита, а также в расправах с сотнями, а то и тысячами жителей Мосула, которые пытались покинуть город. Среди жертв джихадистов – женщины и дети.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017