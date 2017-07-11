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Ближний Восток

Член ЦК ФАТХ: посол Фридман - персона нон-грата в Рамалле

время публикации: 17:02 | последнее обновление: 17:02 блог версия для печати фото
Посол США в Израиле Давид Фридман

Член центрального комитета палестинского движения ФАТХ Азам аль-Ахмад заявил в интервью палестинскому телевидению, что посол США в Израиле Давид Фридман является персоной нон-грата в Рамалле.

По словам аль-Ахмада, переговоры американского спецпосланника на Ближнем Востоке Джейсона Гринблата с палестинской стороной будут проводиться только в Иерусалиме, поскольку посла Фридмана в Рамалле видеть не желают.

Он также заявил, что палестинская сторона выразила желание о проведении встречи без участия посла и потребовала, чтобы по итогам переговоров в официальном заявлении прозвучала фраза о "двух государствах".

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