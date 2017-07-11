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Ближний Восток

"Гаарец": ПНА сокращает пособия 60 тысячам семей, связанных с ХАМАС

время публикации: 18:21 | последнее обновление: 18:21 блог версия для печати

Министерство социального обеспечения Палестинской автономии намерено сократить размер пособий, выплачиваемых жителям сектора Газы.

Как сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника в автономии газета "Гаарец", под сокращения попадут около 60 тысяч семей, большинство из которых связаны с контролирующей сектор террористической организацией ХАМАС.

По словам чиновника, эти семьи, благодаря связям, живут лучше остальных, и не нуждаются в пособиях. Также будут временно сокращены пособия семьям, имеющим дополнительный доход.

Кроме того, власти автономии планируют отправить на пенсию госслужащих в медицинской сфере и в сфере образования, числящихся на балансе автономии, в дополнение к 6 тысячам госслужащих, отправленных на пенсию в прошлом месяце.

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