"Гаарец": ПНА сокращает пособия 60 тысячам семей, связанных с ХАМАС

Министерство социального обеспечения Палестинской автономии намерено сократить размер пособий, выплачиваемых жителям сектора Газы.

Как сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника в автономии газета "Гаарец", под сокращения попадут около 60 тысяч семей, большинство из которых связаны с контролирующей сектор террористической организацией ХАМАС.

По словам чиновника, эти семьи, благодаря связям, живут лучше остальных, и не нуждаются в пособиях. Также будут временно сокращены пособия семьям, имеющим дополнительный доход.

Кроме того, власти автономии планируют отправить на пенсию госслужащих в медицинской сфере и в сфере образования, числящихся на балансе автономии, в дополнение к 6 тысячам госслужащих, отправленных на пенсию в прошлом месяце.