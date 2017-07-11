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Ближний Восток

Кувейт вводит всеобщую воинскую обязанность, уклонистам грозит тюрьма

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото
Кувейт вводит всеобщую воинскую обязанность, уклонистам грозит тюрьма

Кувейт приступил к реализации закона о всеобщей воинской обязанности. Эмират стал 11-м арабским государством, в котором введен призыв. Закон был отменен 16 лет назад, но введен вновь – в связи с угрозой террора и региональной ситуацией.

Министерство обороны потребовало, чтобы все граждане, достигшие 18-летнего возраста ранее 10 мая 2017 года, зарегистрировались либо в призывных центрах, либо через интернет. На это отведено 60 дней.

"Тем, кто уклонится от регистрации, придется служить на три месяца дольше. Кроме того, им грозит тюремное заключением сроком от двух до трех лет, денежный штраф и запрет покидать территорию Кувейта", - говорится в заявлении министерства.

Также отмечается, что у преступления нет срока давности, поскольку оно направлено против государства и общества.

Вместе с тем, для призывников предусмотрены различные льготы, в зависимости от уровня их образования. Среди них – сохранение рабочего места, сохранение заработной платы и приоритет при устройстве на государственную службу.

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