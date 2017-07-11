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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 июля

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 11 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 15 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, военные провели операцию в арабской деревне Такуа, жителем которой был мужчина, совершивший накануне "автомобильный теракт". В ходе операции были произведены обыски в домах родственников террориста, найдены подстрекательские материалы. Следователи ШАБАКа допросили близких родственников застреленного террориста.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 июля







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