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Ближний Восток

11 июля госсекретарь США посетит Катар

время публикации: 05:41 | последнее обновление: 05:41 блог версия для печати фото
Рекс Тиллерсон

Во вторник, 11 июля, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Катар, а 12 июля планирует прибыть в Саудовскую Аравию, сообщает Госдепартамент США.

В ходе визитов глава американского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с высокопоставленными представителями руководства этих стран.

По всей видимости, главной темой переговоров станет бойкот Катара со стороны ряда арабских стран.

Накануне Тиллерсон провел переговоры в Кувейте.

Арабские СМИ писали накануне, что госсекретарь США, по всей видимости, прибегнет к челночной дипломатии, чтобы содействовать нормализации отношений между американскими союзниками.

Напомним, что 5 июля власти Катара отвергли ультиматум "арабской четверки" – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта. В Дохе заявляют, что у страны достаточно материальных ресурсов, чтобы пережить блокаду, объявленную этими государствами.

Ультиматум Катару состоял из 13 пунктов. От Катара требовали, в том числе, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок.

Вашингтон занимает неоднозначную позицию в отношении катарского кризиса. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку требований Саудовской Аравии и ее союзников. В то же время Белый дом сообщил о заключении крупной сделки на поставки Катару боевых самолетов.

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