В Саудовской Аравии закрыт доступ к сайту, рассказавшему о нормализации отношений с Израилем

Власти Саудовской Аравии заблокировали израильский арабский сайт Arab48, отражающий позицию антисионистской партии БАЛАД. Как сообщает газета Jerusalem Post, причиной этого стали публикации, касающиеся саудовско-израильских отношений.

Недовольство Эр-Рияда вызвала статья, согласно которой Израиль рассчитывает на помощь королевства в нормализации отношений с арабским миром. Ключевую роль в сближении двух государств сыграл Мухаммад бин Салман, наследник престола.

Главный редактор сайта Рами Мансур сообщил изданию, что за 18 лет существования Arab48 его блокируют в первый раз. По словам журналиста, саудовский режим делает все, чтобы изолировать подданных от внешних источников информации.

Напомним, что противостояние иранской ядерной угрозе привели к значительному сближению Израиля и Саудовской Аравии. Длительный период отношения оставались тайными, однако в последнее время многие их аспекты становятся достоянием общественности.

Как сообщила несколько недель британская The Times, королевство согласилось открыть свое воздушное пространство для израильской гражданской авиации. Это должно открыть Израилю доступ в регион Персидского залива.