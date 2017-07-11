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Ближний Восток

Нарушено перемирие в Сирии, оппозиция заявила, что сбила самолет

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
Нарушено перемирие в Сирии, оппозиция заявила, что сбила самолет

Перемирие на юго-западе Сирии, достигнутое при посредничестве США, России и Иордании, продержалось немногим более суток. Сторонники и противники режима возобновили вооруженные столкновения.

Армия Свободной Сирии заявила, что артиллерия правительственных войск нанесла удар по ее позициям к северу от Сувейды. Власти признали, что задействовали артиллерию, но заявили, что атаке подверглись боевики группировки "Исламское государство".

В городе Дараа, который также находится в зоне перемирия, ВВС применили кассетные боеприпасы.

Входящая в состав Армии свободной Сирии группировка "Львы Востока" сообщила, что ее боевики сбили самолет сирийских ВВС. Утверждается, что это произошло Умм Ремим в Сирийской пустыне, вне зоны перемирия.

Соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии вступило в силу 9 июля в 12:00 по местному времени. Оно распространялось на провинции Дараа, Кунейтра и Сувейда, в том числе - на территории, примыкающие к израильской и иорданской границам.

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