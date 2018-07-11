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Ближний Восток

ХАМАС ввел санкции против Израиля, запретив ввоз фруктов в Газу

время публикации: 07:05 | последнее обновление: 07:59 блог версия для печати фото
Боевики ХАМАС
Рентген для транспорта на КПП "Керем Шалом"
Продуктовый рынок в Газе

Правительство террористической организации ХАМАС в секторе Газы объявило о введении запрета на ввоз овощей и фруктов из Израиля в сектор.

Как сообщает телеканал "Кан 11", речь идет о "санкциях" против Израиля в ответ на решение израильского правительства закрыть грузовой терминал на КПП "Керем Шалом" для снабжения сектора за исключением товаров первой необходимости.

До сих пор в сектор ежедневно поставлялось 30-40 грузовиков фруктов, в основном – бананов, манго, яблок, винограда, апельсинов.

Напомним, что в понедельник, 9 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "С сегодняшнего дня мы начинаем оказывать давление на ХАМАС в Газе". Он сообщил, что им и министром обороны Авигдором Либерманом принято решение немедленно закрыть КПП "Керем Шалом". "Будут дополнительные шаги, о которых я не намерен говорить сейчас", – сказал глава правительства.

10 июля в сектор через КПП были поставлены только бензин, дизельное топливо, бытовой газ и детские подгузники. Полностью остановлена поставка в сектор строительных материалов (в том числе – для объектов ООН), бытовой электротехники и многих других видов товаров.

Отметим, что власти Израиля и раньше прибегали к такой мере, как закрытие КПП "Керем Шалом". В частности, в мае этого года терминал не работал дважды: КПП закрывали из-за ущерба, причиненного действиями боевиков ХАМАСа и участников "Марша возвращения".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2018 г.
КПП "Керем Шалом" открылся, несмотря на заявление Нетаниягу и Либермана
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2018 г.
Нетаниягу: "С сегодняшнего дня мы начинаем оказывать давление на ХАМАС в Газе"







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Среда, 11 июля 2018 г.
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