ХАМАС ввел санкции против Израиля, запретив ввоз фруктов в Газу

Правительство террористической организации ХАМАС в секторе Газы объявило о введении запрета на ввоз овощей и фруктов из Израиля в сектор.

Как сообщает телеканал "Кан 11", речь идет о "санкциях" против Израиля в ответ на решение израильского правительства закрыть грузовой терминал на КПП "Керем Шалом" для снабжения сектора за исключением товаров первой необходимости.

До сих пор в сектор ежедневно поставлялось 30-40 грузовиков фруктов, в основном – бананов, манго, яблок, винограда, апельсинов.

Напомним, что в понедельник, 9 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "С сегодняшнего дня мы начинаем оказывать давление на ХАМАС в Газе". Он сообщил, что им и министром обороны Авигдором Либерманом принято решение немедленно закрыть КПП "Керем Шалом". "Будут дополнительные шаги, о которых я не намерен говорить сейчас", – сказал глава правительства.

10 июля в сектор через КПП были поставлены только бензин, дизельное топливо, бытовой газ и детские подгузники. Полностью остановлена поставка в сектор строительных материалов (в том числе – для объектов ООН), бытовой электротехники и многих других видов товаров.

Отметим, что власти Израиля и раньше прибегали к такой мере, как закрытие КПП "Керем Шалом". В частности, в мае этого года терминал не работал дважды: КПП закрывали из-за ущерба, причиненного действиями боевиков ХАМАСа и участников "Марша возвращения".





