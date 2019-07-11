Иранские ВМС пытались задержать британский танкер

В ночь на четверг, 11 июля, стало известно о попытке военно-морских сил Ирана задержать британский танкер British Heritage в Персидском заливе.

Как передает CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США, пять малых кораблей иранского "Корпуса стражей исламской революции" приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив и следовавшему в Ормузский пролив, и потребовали остановиться в иранских территориальных водах.

Фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, "сделал предупреждение" иранцам, потребовав пропустить судно, но этом инцидент, видеозапись которого была сделана с американского самолета, был исчерпан.

Представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан заявил РИА Новости, что угроза судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества. "Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания", – подчеркнул он.

Напряженная ситуация в Персидском заливе стало темой переговоров госсекретаря США Майка Помпео и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, которые проходили 10 июля в Вашингтоне.





