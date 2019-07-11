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11 июля 2019 г.
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Ближний Восток

ЦАХАЛ обстрелял пост ХАМАСа и нарушителей около границы Газы, убит боевик-"пограничник"

время публикации: 12:24 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
На границе Газы
На границе Газы
Боевик ХАМАСа на границе Газы

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в четверг, 11 июля, израильские военные обстреляли "наблюдательные посты сопротивления" к востоку от Бейт-Хануна (на юге сектора Газы) и к востоку от Рафаха (на юге сектора).

В результате обстрела на севере Газы был ранен один человек, передает ПИЦ. Вследствие обстрела на юге сектора пострадавших не было.

Агентство Maan передает, что позже раненый скончался.

ПИЦ сообщает, что израильские патрульные катера также обстреляли рыбаков неподалеку от гавани в районе Судан, к северо-западу от города Газа.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила редакции NEWSru.co.il, что на юге сектора Газы был обстрелян наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа. На севере сектора, по словам представителя израильской армии, были замечены двое нарушителей, приблизившихся к забору безопасности, в их сторону был открыт предупредительный огонь.

Позже в ЦАХАЛе подтвердили, что был открыт огонь на поражение по вооруженному боевику, находившемуся рядом с двумя нарушителями.

Минздрав Газы опубликовал имя погибшего: Махмуд Ахмад аль-Адам (28), проживавший в Джебалии.

В руководстве ХАМАСа подтвердили, что погиб боевик "Бригад Изаддина аль-Касама".

Как заявляют в ХАМАСе, Махмуд Ахмад аль-Адам был боевиком подразделения "Хама аль-Тагур", отвечающего за безопасность в приграничной полосе. По утверждению представителя "Бригад Касама", аль-Адам преследовал двух предполагаемых нарушителей и намеревался их остановить, когда попал под огонь израильских военных.

"Бригады Изаддина аль-Касама" опубликовали предупреждение о "последствиях" этого инцидента для "оккупационной армии".



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