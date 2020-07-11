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NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 июля 2020 г., 20:06

СМИ: один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" подозревается в сотрудничестве с Израилем

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СМИ: один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" подозревается в сотрудничестве с Израилем

Один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа), возглавлявший ВМС террористической организации, подозревается в сотрудничестве с Израилем, сообщает "Мако".

В субботу, 11 июля, ряд палестинских СМИ сообщил, что он бежал из сектора Газы на борту судна ВМС ЦАХАЛа, захватив с собой ноутбук с некими секретными материалами, большой суммой денег и устройствами для прослушивания телефонных разговоров.

Те же источники отмечают, что это уже второй командир ХАМАСа, подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля: первым был некий "Махмуд", начавший свое сотрудничество с "сионистским врагом" еще в 2009 году. Специализацией "Махмуда" было создание компьютерных сетей в районе Саджайя сектора Газы; также он занимался обучением боевиков различным методам сбора информации. Некоторое время назад он попросил своего брата собрать для него деньги и оставить их возле мусорного контейнера; брат был задержан боевиками ХАМАСа.


По данным источников, эти события повлекли за собой "охоту на ведьм" в рядах ХАМАСа: были осуществлены десятки арестов, начаты "внутренние расследования", объектами которых стали представители хамасовского командования, которые, предположительно, могут быть вовлечены в шпионскую сеть.

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