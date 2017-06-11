11 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Сирийское ТВ: в Ракке ликвидирован главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади

время публикации: 13:35 | последнее обновление: 13:39 блог версия для печати фото
Абу Бакр аль-Багдади
Сирийское ТВ: в Ракке ликвидирован главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади
Сирийское ТВ: в Ракке ликвидирован главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади

В воскресенье, 11 июня, государственное телевидение Сирии сообщило, что в Ракке ликвидирован лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Источники в Дамаске заявляют, что аль-Багдади был убит в результате авиаудара. Кем был осуществлен этот удар, неясно.

В руководстве ИГ пока не подтверждают и не комментируют эту информацию.

Ранее неоднократно публиковалась информация о гибели аль-Багдади или о покушениях на его жизнь. Так, в октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров. О гибели аль-Багдади, например, 14 июня 2016-го сообщало информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, в сообщении говорилось, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан". В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.

"Новый бин Ладен" – Абу Бакр аль-Багдади, он же "Абу Дуа" (настоящее имя: Ибрагим Ауад Ибрагим Али аль-Бадри), родился 45 лет назад около иракского города Самарра. Его боевики в течение последних лет участвовали в гражданской войне в Сирии. Потерпев поражение от регулярной армии режима Башара Асада, Абу Бакр аль-Багдади вернулся на родину, поставив перед собой цель: захватить власть в Ираке и установить в стране радикальный исламский режим, свергнув шиитское правительство. Позже созданная им организация "Исламское государство" объявила о более амбициозных планах: создания халифата на территории всего Ближнего Востока и Северной Африки. За голову "Абу Дуа" властями США была назначена награда: 10 миллионов долларов. Неоднократно поступали сообщения о гибели аль-Багдади, которые не получали официальных подтверждений.

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