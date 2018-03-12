Авиакатастрофа в Иране: дочь бизнесмена погибла накануне свадьбы по дороге с "девичника"

По информации издания Daily Sabah, в разбившемся в Иране самолете Bombardier Challenger 600 находилась дочь известного бизнесмена Хюсейна Башарана Мина и семь ее подруг.

Девушки возвращались из Дубаи, где у них был "девичник". Подруги праздновали предстоящую свадьбу Мины. Девушка должна была выйти замуж в конце марта.

На фотографиях и видео, которые были опубликованы Миной в ее блоге, можно увидеть, как девушки отдыхают в ночном клубе Дубая на концерте британской поп-звезды Риты Оры. На один из снимков также попал самолет, на котором они прилетели в ОАЭ и должны были вернуться домой.

В воскресенье, 11 марта, частный самолет потерпел крушение в горном районе Ирана, приблизительно в 370 км к югу от Тегерана. Возможно, причиной аварии стало возгорание двигателя. Моджтаба Халиди, сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Ирана, сообщил, что, по словам жителей близлежащих селений, лайнер начал гореть еще до столкновения с землей.

Вместе с тем, не исключается, что самолет потерпел крушение из-за неблагоприятных погодных условий, которые также не позволяют спасателям добраться до места крушения.

На борту самолета кроме девушек находились два пилота и стюардесса. Никто из них не выжил.





