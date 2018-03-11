Не менее 11 человек погибли в результате крушения турецкого самолета в Иране

По сообщению иранского государственного телевидения, что на юго-западе страны разбился частный турецкий самолет, летевший из города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул.

Самолет упал в провинции Чахар-Махал и Бахтияри. Ударившись о землю, самолет загорелся.

Управление гражданской авиации Ирана сообщило, что в результате авиакатастрофы погибли не менее 11 человек - три члена экипажа и восемь пассажиров.

Турецкое информационное агентство "Анадолу" сообщило, что самолет пропал с радаров 14:40.

К месту падения самолета отправлены десять поисково-спасательных команд. Представители "Красного полумесяца" отметили, что неблагоприятные погодные условия в районе авиакатастрофы могут негативно отразиться на проведении поисково-спасательной операции.

В свою очередь, губернатор провинции Чахар-Махал и Бахтияри сообщил, что операции привлечены 50 альпинистов.