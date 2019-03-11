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11 марта 2019 г.
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Ближний Восток

Новый премьер-министр ПА: "Еврейского народа не существует"

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати фото
Мухаммад Штайе
Джон Керри, Саиб Арикат, Ципи Ливни и Мухаммад Штайе в Вашингтоне в 2013 году
Новый премьер-министр ПА: "Еврейского народа не существует"

Новоиспеченный глава правительства Палестинской администрации Мухаммад Штайе в прошлом заявлял, что евреи намерены разрушить мечеть Аль-Акса, чтобы возвести на ее месте Третий храм. Об этом сообщает телеканал "Кан".

Он также выражал уверенность, что евреи – не народ: "Это религиозная конфессия. Когда говорят о диалоге с еврейским народом, нужно понимать – такого народа нет. Как нет мусульманского народа или христианского народа".

Телеканал напоминает, что Штайе принимал участие в переговорах с Израилем, инициированных Джоном Керри, занимавшим пост государственного секретаря в администрации президента США Барака Обамы. Новое назначение выдвигает его в число возможных преемников Аббаса.

10 марта председатель ПА Махмуд Аббас поручил Штайе сформировать новое палестинское правительство. На посту премьер-министра он сменит Рами Хамдаллу, возглавившего кабинет шесть лет назад.

Лидеры ХАМАСа распространили заявление, в котором говорится, что они не признают новое правительство. Пресс-секретарь группировки Фаузи Бахрум назвал его "сепаратистским". ХАМАС обвинил Аббаса в нарушении договоренностей о проведении выборов.

Кабинет Хамдаллы был сформирован из технократов и мог номинально считаться правительством национального единства. Сам Хамдалла неоднократно посещал сектор Газы. Новое правительство будет полностью подчиняться Аббасу.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 марта 2019 г.
Аббас назначил нового премьера. ХАМАС обвинил Рамаллу в нарушении договоренностей





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