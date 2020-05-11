Во время учений иранских ВМС был поражен ракетный катер: подтверждена гибель 19 военнослужащих

В воскресенье, 10 мая, недалеко от порта Яск (южная провинция Хормозган) во время учений военно-морских сил Ирана, в ходе ракетных стрельб ракета, выпущенная с фрегата Jamaran (бортовой номер "76"), поразила большой ракетный катер А 1403 Konarak.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщал о не менее 20 погибших, включая командира экипажа. Иранское агентство Fars заявляло, что погиб только один человек. Позже командование ВМС Ирана подтвердило гибель 19 военнослужащих, было также заявлено, что 15 членов экипажа пострадали, угрозы их жизни нет.

В военном блоге bmpd.livejournal.com говорится, что Konarak обеспечивал мишенную обстановку на ракетных стрельбах, и, видимо, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, когда с фрегата Jamaran был произведен пуск противокорабельной ракеты (видимо, типа Noor – иранской копии китайской ракеты С-802). В результате активная радиолокационная головка самонаведения ракеты навелась на Konarak как более крупную радиоконтрастную цель и поразила его.

В официальном коммюнике командование иранских ВМС информация о поражении Konarak ракетой не подтверждается и не комментируется.

Jamaran – вступивший в строй в 2010 году головной фрегат иранской национальной постройки по программе Moudge, представляющий собой фактически копию иранских фрегатов типа Alvand (Saam) британской постройки начала 1970-х годов проекта Vosper Mk 5.

Konarak – один из 12 построенных нидерландским судостроительным объединением Damen Shipyards Group (восемь единиц) или по его лицензии в Иране в Бендер-Аббасе (четыре) с 1985 по 1993 годы по проекту MIG-S-4700-SC (тип Bakhtaran, он же Hendijan) малых судов для доставки персонала и грузов на морские нефтедобывающие платформы, с полным водоизмещением 650 тонн, длиной 47 м, скоростью хода до 21 уз и вместимостью 90 пассажиров, 40 т груза и 95 куб м топлива. Все они тогда же вошли в состав ВМС Ирана, используясь как сторожевые и вспомогательно-транспортные единицы. В конце 2000-х годов три из них (Kalat, Sirik, Genaveh) были переоборудованы в большие ракетные катера с установкой четырех пусковых установок противокорабельных ракет С-802 или Noor, а в 2018 году аналогичное переоборудование прошел и Konarak, будучи повторно введен в состав иранского флота в новом облике в октябре 2018 года (бортовые номера этих судов совпадают с их строительными номерами).







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