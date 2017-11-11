Ливанский кризис. Госсекретарь США утверждает, что Саад аль-Харири свободен

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил: им получены заверения в том, что премьер-министр Ливана Саад аль-Харири свободен.

Это заявление прозвучало на фоне утверждений иранских властей и лидера "Хизбаллы", настаивающих на том, что аль-Харири удерживают в Саудовской Аравии, а решение об отставке принято им под давлением. Тиллерсон подчеркнул также, что в Ливане нет законного места для любых вооруженных формирований, кроме ливанских сил безопасности, и предостерег другие страны от использования ливанского кризиса в их интересах.

Рекс Тиллерсон призвал аль-Харири "вернуться в Ливан и прояснить ситуацию", так как кризис может повлиять на стабильность ситуации в регионе. Как отмечает ВВС, госсекретарю США понадобилось шесть дней, чтобы отреагировать на заявление аль-Харири об отставке. Это означает, что у США нет четкой стратегии для этого региона.

Между тем, ливанская газета "Аль-Джумхурия" сообщила, что президент Ливана Мишель Аун намерен подать жалобу в Совет Безопасности ООН, если премьер-министр Ливана Саад аль-Харири не вернется в Ливан.

По данным газеты, во время встречи с иностранными дипломатами Аун заявил, что готов ждать возвращения аль-Харири не более недели, а затем "передаст дело мировому сообществу". Аун рассказал также, что аль-Харири, объявив о своей отставке, пообещал, что прибудет в Бейрут в ближайшие два-три дня, однако этого не произошло.

"Ливан ожидает, что международное сообщество обеспечит возвращение премьера в Ливан, так как нынешняя ситуация унижает Ливан и ливанцев", - сказал Аун.

Накануне лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, выступая с очередным видеообращением, транслировавшимся телеканалом "Аль-Манар", еще раз напомнил, что считает отставку премьер-министра Ливана незаконной и уверен, что заявление об этом было сделано аль-Харири "по указке Эр-Рияда".

Насралла также заявил, что "Саудовская Аравия попросила Израиль атаковать Ливан, посулив за это миллиарды".

Напомним, 4 ноября Саад аль-Харири, прибыв с визитом в Саудовскую Аравию, объявил о своей отставке. Это решение он объяснил вмешательством Ирана во внутренние дела своей страны, а также давлением со стороны "Хизбаллы" и сведениями о готовящемся на него покушении.





