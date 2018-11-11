Палестинские СМИ сообщили о гибели одного из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама"

Палестинские СМИ сообщают о том, что израильские ВВС продолжают наносить удары по целям на юге сектора Газы.

Палестинское агентство PNA передает, что в районе Хан-Юниса прогремели десятки взрывов.

По информации этого источника, во время удара с воздуха был убит Нир Бараке, командир восточного подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС).

Вместе с тем PNA пишет, что "Бригады Изаддина аль-Касама" объявили состояние повышенной готовности, начав мобилизацию боевиков.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал, что на южном участке границы с Израилем также произошла перестрелка между боевиками и израильскими военнослужащими. Согласно этому источнику, на территорию Газы были введены "ограниченные силы ЦАХАЛа".

Министерство здравоохранения ХАМАС подтвердило информацию о пяти убитых и семерых раненых.

В связи с обострением ситуации на границе Израиля и сектора Газы, жителям округа Эшколь, а также других населенных пунктов, находящихся на границе с Газой, рекомендуются находиться рядом с бомбоубежищами.

Вскоре после этого предупреждения в населенных пунктах Эшколя прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном или минометном обстреле.

Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя сообщения, поступающие из палестинских источников, передала: "В ходе оперативных мероприятий ЦАХАЛа в секторе Газы завязалась перестрелка с боевиками".

В связи с обострением ситуации на юге страны Управление аэропортов изменило маршруты, по которым самолеты идут на посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона. О каких-либо изменениях в расписании полетов не сообщается.

Вечером 11 ноября в израильских группах WhatsApp появился слух о том, что в ходе боев на границе с сектором Газы боевиками ХАМАС был взят в плен военнослужащий ЦАХАЛа. Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла слухи. "Во время происшествия в области безопасности на границе с Газой никто из наших военнослужащих не был похищен".

Около 23:00 пресс-служба министерства обороны сообщила, что на военной базе "Кирия" состоялось совещание, посвященное оценке ситуации на границе с сектором Газы.

Совещание проводил глава оборонного ведомства Авигдор Либерман, в нем приняли участие глава ШАБАК Надав Аргаман и начальник генштаба Гади Айзенкот, а также другие представители системы безопасности.





