Асад в интервью RT: Израиль поддерживал террористов для уничтожения правительства Сирии

Президент Сирии Башар Асад дал интервью российскому государственному телеканалу RT, заявив в частности, что Израиль поддерживал террористов для уничтожения сирийского правительства.

Агентство РИА Новости приводит следующий фрагмент интервью: "Во время каждого наступления сирийской армии на позиции террористов "Ан-Нусры" на юге Израиль обстреливал наши войска. При каждом нашем наступлении где-то еще на территории Сирии израильская авиация наносила удары по правительственной армии. Вот что происходит. Так что связь вполне очевидна".

Далее Асад заявил: "Операции Израиля связаны с операциями террористов. Израиль действует, во-первых, напрямую, через террористов, во-вторых – через американцев и в-третьих – через европейцев. У них единая повестка и единый интерес, причем так было и во время войны, и до нее. А потому участие Израиля во всем этом вполне естественно, ожидаемо и вероятно".

Асад сказал, что США операцией по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади могли провести "ребрендинг" террористической организации "Исламское государство", "чтобы присвоить ей статус умеренной организации, пригодной для, так сказать, повторного использования на рынке – против правительства Сирии".

Отвечая на вопросы журналиста Афшина Раттанзи, Асад утверждает, что западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений – "им нужна сенсация". По его словам, все действия Дамаска в борьбе с террористами, в том числе при поддержке Москвы, на Западе преподносятся как атаки по гражданским.

Особое внимание в ходе интервью было уделено отношениям Дамаска с Анкарой. "Отношения между Эрдоганом и Евросоюзом двоякие: в ЕС его ненавидят, но он им нужен. Они знают, что он фанатичный исламист, им это известно. И они знают, что он направит к ним этих экстремистов (или, возможно, террористов)", – отметил Асад.

"У Эрдогана есть своя повестка, и в ней две части: это его собственные цели, связанные с "Братьями-мусульманами", а также задачи, стоящие перед ним как перед марионеткой США. В его повестке первое сочетается со вторым. В то же время формирования, относящиеся к партии "Демократический союз", дали ему повод для вторжения в Сирию. Это вовсе не значит, что оно совершено на законных основаниях – Эрдоган здесь действует незаконно во всех смыслах этого слова, но повод ему обеспечили", – подчеркнул президент Сирии, добавив, что в настоящее время считает "неуместными" разговоры о возможной его встрече с Эрдоганом.

Башар Асад в интервью RT также объявил, что в 2021 году в Сирии пройдут всеобщие выборы, в которых смогут участвовать все желающие баллотироваться.