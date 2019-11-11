Иерусалим:
17 - 25°
Тель-Авив:
21 - 32°
Эйлат:
21 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 ноября 2019 г., 12:19

Источник: в Стамбуле убит бывший офицер британской разведки, основатель Mayday Rescue, поддерживавший "Белые каски"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Источник: в Стамбуле убит бывший офицер британской разведки, поддерживавший &quot;Белые каски&quot;

Журналист египетского агентства MENA Левент Кемаль сообщил, что в Стамбуле был убит бывший офицер британской военной разведки Джеймс Густав Эдвард Ле Мезурье.

В первоначальном сообщении Ле Мезурье был назван одним из основателей организации "Белые каски". Но вскоре Кемаль опубликовал уточнение, отметив, что британец поддерживал эту организацию, но не входил в число ее создателей.

Сотрудница "Форума регионального анализа" Елизавета Цуркова пишет об этом так: "Основатель Mayday Rescue, поддерживавший "Белые каски", умер в своем доме в Стамбуле. Обстоятельства пока неясны. Источники в "Белых касках" подтвердили это мне".

"Белые каски" ("Сирийская гражданская оборона") – неправительственная добровольческая организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками. Декларируемые цели деятельности – медицинская помощь населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Как сказано на официальном сайте организации, добровольцы "Сирийской гражданской обороны" спасли более 100 тысяч жизней, сотни добровольцев погибли при исполнении своих обязанностей. Помимо спасательной и медицинской работы, "Белые каски" занимаются документированием происходящего в Сирии с использованием видеокамер. Финансовую поддержку организации оказывали/оказывают правительства ряда стран (Великобритании, Германии, Дании, Катара, Нидерландов, США, Японии) и частные жертвователи. Власти Сирии, России и Ирана неоднократно обвиняли "Белые каски" в публикации недостоверной информации, созданием постановочных видеозаписей с места событий и связях с террористическими группировками.

Mayday Rescue – некоммерческий фонд, зарегистрированный в Нидерландах, специализирующийся на обучении, оснащении и оказании помощи добровольным службам экстренного реагирования в зонах конфликтов, нестабильности и стихийных бедствий. Его миссия – "спасать жизни, укреплять общество". Фонд был основан в 2014 году Джеймсом Ле Мезурье, бывшим офицером британской армии и сотрудником Организации Объединенных Наций. Деятельность фонда осуществлялась в основном на Ближнем Востоке через отделения в Турции и Иордании.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 сентября 2018
Госдепартамент США о "химатаке": Россия стремится дискредитировать "Белые каски"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 августа 2018
Минобороны России утверждает, что "Белые каски" переправили химическое оружие к месту назначения


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:19 Источник: в Стамбуле убит бывший офицер британской разведки, основатель Mayday Rescue, поддерживавший "Белые каски"
11:15 Турция начала высылать террористов ИГ в США и Германию
09:09 Асад в интервью RT: Израиль поддерживал террористов для уничтожения правительства Сирии
06:52 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 ноября
05:59 В странах Ближнего Востока на смену хамсину пришли проливные дожди
17:34 Слушания, посвященные запрету на публикацию по делу Хефеца, начались в присутствии журналистов
16:43 МВД Газы объявило об амнистии 57 заключенных, обвиняемых в преступлениях против безопасности
16:00 ОАЭ предупредил Иран о ложном выборе между войной и "несовершенным договором"
15:07 Над "островом мира" поднят флаг Иордании
14:16 СМИ в третий раз сообщили о начале строительства второго энергоблока Бушерской АЭС
...