Источник: в Стамбуле убит бывший офицер британской разведки, основатель Mayday Rescue, поддерживавший "Белые каски"

Журналист египетского агентства MENA Левент Кемаль сообщил, что в Стамбуле был убит бывший офицер британской военной разведки Джеймс Густав Эдвард Ле Мезурье.

В первоначальном сообщении Ле Мезурье был назван одним из основателей организации "Белые каски". Но вскоре Кемаль опубликовал уточнение, отметив, что британец поддерживал эту организацию, но не входил в число ее создателей.

Сотрудница "Форума регионального анализа" Елизавета Цуркова пишет об этом так: "Основатель Mayday Rescue, поддерживавший "Белые каски", умер в своем доме в Стамбуле. Обстоятельства пока неясны. Источники в "Белых касках" подтвердили это мне".

"Белые каски" ("Сирийская гражданская оборона") – неправительственная добровольческая организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками. Декларируемые цели деятельности – медицинская помощь населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Как сказано на официальном сайте организации, добровольцы "Сирийской гражданской обороны" спасли более 100 тысяч жизней, сотни добровольцев погибли при исполнении своих обязанностей. Помимо спасательной и медицинской работы, "Белые каски" занимаются документированием происходящего в Сирии с использованием видеокамер. Финансовую поддержку организации оказывали/оказывают правительства ряда стран (Великобритании, Германии, Дании, Катара, Нидерландов, США, Японии) и частные жертвователи. Власти Сирии, России и Ирана неоднократно обвиняли "Белые каски" в публикации недостоверной информации, созданием постановочных видеозаписей с места событий и связях с террористическими группировками.

Mayday Rescue – некоммерческий фонд, зарегистрированный в Нидерландах, специализирующийся на обучении, оснащении и оказании помощи добровольным службам экстренного реагирования в зонах конфликтов, нестабильности и стихийных бедствий. Его миссия – "спасать жизни, укреплять общество". Фонд был основан в 2014 году Джеймсом Ле Мезурье, бывшим офицером британской армии и сотрудником Организации Объединенных Наций. Деятельность фонда осуществлялась в основном на Ближнем Востоке через отделения в Турции и Иордании.





