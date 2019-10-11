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NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 октября 2019 г., 08:38

В Красном море у берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер

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В Красном море у берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер В Красном море у берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер
 
   
 
 
В Красном море у берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер

 
   
 
 
В Красном море у берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер
iStock/francisLM Фото 2 из 2

Танкер Sinopa, принадлежащий Иранской национальной нефтяной компании, взорвался утром в пятницу в Красном море, в 96 километрах к юго-западу от саудовского города Джидда.

Взрыв нанес серьезные повреждения двум резервуарам танкера и спровоцировал сильный пожар. Из поврежденного танкера нефть выливается в воды Красного моря.

Иранские средства массовой информации утверждают, что речь идет о теракте, однако не приводят никаких доказательств.

Иранские власти сообщают, что танкер Sinopa, поврежденный взрывами в Красном море у берегов Саудовской Аравии, был атакован с помощью двух ракет.

Агентство ISNA сообщает, что на текущий момент состояние поврежденного танкера стабильно, и что члены экипажа не пострадали.

Напомним, что в июне 2019 года в Оманском заливе был подорван и затонул норвежский танкер Front Altair с 75 тысячами тонн нефти на борту.

Тогда же был подорван, но остался на плаву танкер Kokuka Courageous с грузом метанола.

Власти США возложили ответственность за эти атаки на Иран.

12 мая на рейде порта Фуджейра, в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратах, была совершена диверсия на борту четырех кораблей, шедших под флагами Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ. Саудовская Аравия квалифицировала нападение как теракт. США возложили ответственность за взрывы на Иран и его сателлитов. На это указывали собранные на месте улики, в том числе фотографии и анализ взрывчатки.



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