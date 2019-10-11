В Красном море у берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер
Танкер Sinopa, принадлежащий Иранской национальной нефтяной компании, взорвался утром в пятницу в Красном море, в 96 километрах к юго-западу от саудовского города Джидда.
Взрыв нанес серьезные повреждения двум резервуарам танкера и спровоцировал сильный пожар. Из поврежденного танкера нефть выливается в воды Красного моря.
Иранские средства массовой информации утверждают, что речь идет о теракте, однако не приводят никаких доказательств.
Иранские власти сообщают, что танкер Sinopa, поврежденный взрывами в Красном море у берегов Саудовской Аравии, был атакован с помощью двух ракет.
Агентство ISNA сообщает, что на текущий момент состояние поврежденного танкера стабильно, и что члены экипажа не пострадали.
Напомним, что в июне 2019 года в Оманском заливе был подорван и затонул норвежский танкер Front Altair с 75 тысячами тонн нефти на борту.
Тогда же был подорван, но остался на плаву танкер Kokuka Courageous с грузом метанола.
Власти США возложили ответственность за эти атаки на Иран.
12 мая на рейде порта Фуджейра, в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратах, была совершена диверсия на борту четырех кораблей, шедших под флагами Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ. Саудовская Аравия квалифицировала нападение как теракт. США возложили ответственность за взрывы на Иран и его сателлитов. На это указывали собранные на месте улики, в том числе фотографии и анализ взрывчатки.
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