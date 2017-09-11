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Ближний Восток

Супруга ювелира с именем фараона. Тайна гробницы, возведенной 3.500 лет назад

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
Гробница Аменемхата
Гробница Аменемхата
Гробница Аменемхата
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Министерство по делам древностей Египта сообщило, что в некрополе Дара Абу ан-Наджа в Луксоре обнаружено захоронение ювелира и его жены, датируемое серединой второго тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщает сайт Live Science .

Дворик ведет в погребальную камеру, в которой найдены несколько мумий, деревянный саркофаг, керамическая посуда, фигурки, изображающие усопших в загробном мире, статуэтки и ювелирные изделия.

Согласно надписям на стенах, здесь захоронен ювелир по имени Аменемхат и его супруга, которую звали Аменхотеп. Данное имя носили в Древнем Египте исключительно мужчины, однако надпись называет ее "хозяйкой дома". Почему у супруги ювелира мужское имя, скорее всего, так и останется загадкой.

Как рассказал министр по делам древностей Халид аль-Инани, пара жила около 3.500 лет назад, в период правления Восемнадцатой династии. С нее началось так называемое Новое царство – время расцвета цивилизации Древнего Египта.

Среди фараонов этой династии трое носили имя Аменхотеп. Однако самыми известными ее правителями были фараон-воитель Тутмос Третий, его мать Хатшепсут, Эхнатон, пытавшийся ввести монотеизм, его супруга Нефертити, Тутанхамон, сокровища из захоронения которого вызвали сенсацию в начале XX века.

Руководит раскопками глава луксорского отделения министерства по делам древностей Мустафа Вазири. В апреле 2017 года в том же некрополе археологами была найдена гробница судьи.

В районе Асуана, также на юге Египта, шведские археологи обнаружили несколько новых кладбищ. Предполагается, что они относятся к периоду Девятнадцатой династии – времени исхода евреев из Египта.

До свержения Хусни Мубарака древняя история Египта была одной из причин, привлекавшей миллионы иностранных туристов. Вместе с Суэцким каналом туризм был главным источником валютных поступлений в казну. После "арабской весны" и активизации террористов эти поступления значительно сократились. Власти прилагают значительные усилия, чтобы привлечь иностранцев в Египет. Доходы отрасли в 2017 году выросли в два с половиной раза, по сравнению с аналогичным период прошлого года.

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