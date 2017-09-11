Ирак захватил 1.400 жен и детей иностранных боевиков, среди них россияне

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на официальных представителей властей Ирака, в ходе военных действий на севере страны иракская армия задержала около 1.400 иностранных жен и детей боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Большинство задержанных – граждане Турции. Однако среди них значительное количество граждан государств, расположенных на постсоветском пространстве: России, Азербайджана, Таджикистана. Есть также немки и француженки.

Женщины и дети содержатся в лагере, расположенном к югу от Мосула. Документа большинства из них утеряны, поэтому ведется работа по установлению их личности. Только после этого будет решаться вопрос об их репатриации.

Добавим, что тысячи боевиков из европейских государств и с постсоветского пространства отправились в Ирак и Сирию, чтобы принять участие в военных действиях на стороне "Исламского государства". Лишь немногие из них уцелели.





