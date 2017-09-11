Курды отвергли ультиматум ЛАГ: референдум состоится в срок

Глава Курдского автономного района Ирака Масуд Барзани отверг требование главы Лиги арабских государств Ахмада Абу аль-Гейта отменить назначенный на 25 сентября 2017 года референдум о независимости Иракского Курдистана.

Абу аль-Гейт прибыл в Эрбиль, чтобы призвать курдское руководство начать диалог с правительством Ирака. Однако Барзани заявил, что делегация в Багдад будет направлена после референдума, а не до.

Пресс-секретарь правительства Ирака сообщил, что центральные власти призвали руководство автономного района отложить референдум до окончательной победы над террористической группировкой "Исламское государство". По его словам, сейчас особенно важно сохранить единство.