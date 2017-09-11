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Ближний Восток

Ливанский режиссер арестован по возвращении из Венеции за съемки фильма в Израиле

время публикации: 11:02 | последнее обновление: 11:43 блог версия для печати фото
Зиад Дуэри на Венецианском кинофестивале. 9 сентября 2017 года

Власти Ливана арестовали по обвинению в сотрудничестве с врагом кинорежиссера Зиада Дуэри, часть съемок фильма которого проходила в Израиле.

Дуэри был арестован сразу после возращения из Венеции, где он на фестивале представлял фильм "Теракт", в котором были заняты и израильские актеры.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", режиссер предстанет перед военным судом. По словам самого Дуэри, в аэропорту его 2,5 часа допрашивали, после чего отобрали его загранпаспорта.

Арест, осуществленный за несколько дней до премьерного показа нового фильма Дуэри "Обида", вызвал гневную реакцию среди ливанских деятелей культуры.

Следует отметить, что показ фильма в Ливане был запрещен сразу после его выпуска в 2013 году.

Ранее Дуэри неоднократно высказывался за прекращение бойкота Израиля.



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