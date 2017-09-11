Иран обвинил Израиль в преступлениях против мусульман Мьянмы

Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи исламского пробуждения Али Акбар Велаяти, занимающий также пост советника Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи, установил, кто виновен в страданиях мусульманского меньшинства Мьянмы.

"Сионистский режим хочет обелить себя. Для этого он навязывает культуру насилия, подавления стариков и детей. Чудовищное преступление, направленное против мусульман-рохинджа – результат сотрудничества Израиля и Мьянмы", - заявил иранский деятель.

Как пишет сайт Oriental Express, Велаяти сообщил, что результатом очередного сионистского заговора станет геноцид мусульман. Он призвал международное сообщество и правозащитников дать адекватную оценку происходящему в Мьянме и добиться, чтобы ответственные понесли наказание.

Ситуация в штате Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на десятки опорных пунктов полиции.

По официальным сведениям, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за последнюю неделю превысило 400 человек. Большинство убитых – боевики-рохинджа. Более 2.600 домов сожжены, а около 38 тысяч человек из Ракхайна были вынуждены спасаться бегством в Бангладеш.