В Саудовской Аравии арестован известный богослов, СМИ сообщают об аресте сына короля

В Саудовской Аравии арестован влиятельный богослов шейх Салман аль-Авда, который неоднократно выступал с критикой властей. В 1994-1999 годах он уже находился за решеткой за призывы к реформам.

Примечательно, что в последнем сообщении, опубликованном шейхом в социальных сетях, он выразил надежду на урегулирование конфликта между Катаром и четырьмя арабскими государствами.

"Да дарует Аллах согласие сердцам наших народов", - так прокомментировал аль-Авда, у которого 14 миллионов подписчиков, сообщение о телефонном разговоре наследника престола Саудовской Аравии шейха Мухаммада бин Салмана с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

Отметим, что, по слухам, в общей сложности арестовано несколько десятков человек, среди которых – и сын покойного короля Фахда принц Абдул Азиз. Иранский телеканал Press TV утверждает, что тем самым саудовский режим готовит передачу власти принцу Мухаммаду бин Салману.