11 сентября 2017 г.
последняя новость: 13:46
Люси Дубинчик влюбилась в больнице
Израильтяне изобрели колесо
У Гузеевой сдали нервы
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:11 СМИ: российские ВВС атаковали паромную переправу в Сирии, десятки убитых
12:44 В Саудовской Аравии арестован известный богослов, СМИ сообщают об аресте сына короля
12:01 Иран обвинил Израиль в преступлениях против мусульман Мьянмы
11:02 Ливанский режиссер арестован по возвращении из Венеции за съемки фильма в Израиле
08:59 Супруга ювелира с именем фараона. Тайна гробницы, возведенной 3.500 лет назад
21:33 Отменен международный ордер на арест аль-Кардави
17:41 ImageSat показал снимки уничтоженного военного завода в Сирии и базу С-400 около него
15:06 NNA: низколетящие израильские истребители вызвали панику на южном побережье Ливана
15:01 Турция предупредила граждан об опасности пребывания в Германии
13:59 На западе Каира уничтожены девять террористов
Ближний Восток

В Саудовской Аравии арестован известный богослов, СМИ сообщают об аресте сына короля

время публикации: 12:44 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
В Саудовской Аравии арестован известный богослов, СМИ сообщают об аресте сына короля

В Саудовской Аравии арестован влиятельный богослов шейх Салман аль-Авда, который неоднократно выступал с критикой властей. В 1994-1999 годах он уже находился за решеткой за призывы к реформам.

Примечательно, что в последнем сообщении, опубликованном шейхом в социальных сетях, он выразил надежду на урегулирование конфликта между Катаром и четырьмя арабскими государствами.

"Да дарует Аллах согласие сердцам наших народов", - так прокомментировал аль-Авда, у которого 14 миллионов подписчиков, сообщение о телефонном разговоре наследника престола Саудовской Аравии шейха Мухаммада бин Салмана с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

Отметим, что, по слухам, в общей сложности арестовано несколько десятков человек, среди которых – и сын покойного короля Фахда принц Абдул Азиз. Иранский телеканал Press TV утверждает, что тем самым саудовский режим готовит передачу власти принцу Мухаммаду бин Салману.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 августа 2017 г.
В Саудовской Аравии будут казнены шииты, выступившие против власти
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 мая 2017 г.
В Саудовской Аравии казнят инвалида, оговорившего себя под пытками







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 11 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017