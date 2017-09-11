Теракт на севере Синая, погибли полицейские

Пять сотрудников египетской полиции погибли и еще несколько человек получили ранения, когда полицейский конвой подорвался на фугасе недалеко от города эль-Ариш, на северо-востоке Синайского полуострова.

Как сообщает газета "Аль-Юм ас-Сабаа", взрыв причинил ущерб нескольким бронированным автомобилям. На месте работают медики. Идет эвакуация пострадавших в местную больницу.

Напомним, что 10 сентября египетская полиция провела антитеррористическую операцию в расположенном на западе Каира районе аль-Агуза. Сообщается о ликвидации девяти боевиков. Ранения получили пять полицейских.

Как сообщило агентство MENA со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Египта, согласно агентурной информации, подозреваемые в террористической деятельности скрывались в двух квартирах расположенного в районе жилого дома.

Спецназ полиции окружил квартал, после чего полицейские пошли на штурм. В одной они увидели человека в поясе смертника. По нему был открыт огонь на поражение. Ликвидированы еще восемь человек, находившихся в квартире.