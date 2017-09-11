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Ближний Восток

Сирийские СМИ сообщили, что над Ливаном были обстреляны истребители ЦАХАЛа

время публикации: 21:37 | последнее обновление: 21:37 блог версия для печати фото
Сирийские СМИ сообщили, что над Ливаном были обстреляны истребители ЦАХАЛа

Вечером 11 сентября сирийские СМИ сообщили о том, что войска противовоздушной обороны армии Башара Асада обстреляли израильские истребители, находившиеся в небе над Ливаном.

Израильский сайт "Маарив" пишет, что согласно сообщениям в сирийских и ливанских социальных сетях, инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, около 10:25. Радары войск ПВО Сирии зарегистрировали два истребителя F-16 в районе ливанского города Сайда. Был отдан приказ сбить самолеты. В сторону израильских истребителей было сделано несколько залпов из зенитно-ракетного комплекса SA-5.

Сирийские источники утверждают, что в 11:26 было получено сообщение о том, что одна из целей была поражена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует эти сообщения.

Ливанские СМИ также не упоминают об этом инциденте, хотя и сообщают о том, что накануне группа израильских военных самолетов на низкой высоте преодолела звуковой барьер в окрестностях города Сайда. Национальное новостное агентство Ливана (NNA) писало, что в нескольких зданиях воздушной волной были выбиты стекла, один человек получил ранения.

Министр иностранных дел Ливана Джебран Бассиль в своем Twitter написал, что Ливан готовится подать жалобу против Израиля в Совет безопасности ООН за нарушение воздушного пространства.

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NNA: низколетящие израильские истребители вызвали панику на южном побережье Ливана







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