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Ближний Восток

СМИ: самолеты коалиции нанесли удары по позициям армии Асада и "Хизбаллы"

время публикации: 18:43 | последнее обновление: 18:43 блог версия для печати фото
СМИ: самолеты коалиции нанесли удары по позициям армии Асада и "Хизбаллы"

Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по позициям войск Башара Асада и "Хизбаллы" в районе города Дир аз-Зур на востоке Сирии.

Арабская редакция телеканала Sky News сообщила, что с самолетов было выпущено 12 ракет в сторону правительственных войск, рядом с которыми находилась автоколонна с флагами "Хизбаллы".

Отметим, что ранее правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщала, что российские ВВС нанесли удар по переправе через Евфрат, расположенной недалеко от Дир аз-Зура.

По данным правозащитников, в результате авиаудара погибли не менее 34 человек. Все погибшие - гражданские лица, бежавшие из зоны военных действий. Среди жертв бомбардировки - девять детей.

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