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Ближний Восток

СМИ: российские ВВС атаковали паромную переправу в Сирии, десятки убитых

время публикации: 13:11 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
СМИ: российские ВВС атаковали паромную переправу в Сирии, десятки убитых

По меньшей мере 34 человека погибли в результате удара, нанесенного российскими ВВС по переправе через Евфрат, расположенной недалеко от города Дир аз-Зур на востоке Сирии. Об этом сообщает правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights.

По сведениям правозащитников, все погибшие – мирные жители, бежавшие из зоны военных действий. Среди жертв бомбардировки – девять детей. Число жертв может увеличиться, поскольку река выносит на берег все новые тела, сообщает сайт "Аль-Баваба".

Как утверждается, национальная принадлежность атаковавших была установлена на основе типов самолетов и использованных боеприпасов. Во время атаки на переправе находилось около 40 плавсредств, направлявшихся на восточный берег Евфрата.

Тем временем, сирийская армия сообщила, что ей установлен полный контроль над шоссе, соединяющим Дир аз-Зур с Дамаском. С 2014 года его восточная часть была занята боевиками "Исламского государства".



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