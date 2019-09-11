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Ближний Восток

Саудовская Аравия осудила заявление Нетаниягу об аннексии Иорданской долины

время публикации: 07:36 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Иорданская долина
Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Официальный Эр-Рияд выступил с резким осуждением заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о возможном принятии закона об аннексии Иорданской долины, пишут выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" и официальное саудовское агентство SPA.

В заявлении Эр-Рияда сказано, что подобная аннексия незаконна и является "вопиющим нарушением устава ООН", а декларация о намерениях такого рода чревата эскалацией насилия.

Власти Саудовской Аравии призвали все страны мира осудить заявление премьер-министра Израиля. Эр-Рияд также призывает провести экстренное совещание Организации исламского сотрудничества (ОИК) на уровне министров иностранных дел для обсуждения этого вопроса и разработки срочного плана действий.

Более того, Эр-Рияд заявляет о необходимости пересмотра отношения к Израилю после выступления Нетаниягу.

Ранее с осуждением заявления израильского премьера выступили Лига арабских государств, Иордания и руководство террористической организации ХАМАС.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 сентября 2019 г.
Реакция арабского мира на заявление Нетаниягу об аннексии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 сентября 2019 г.
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Среда, 11 сентября 2019 г.
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