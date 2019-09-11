Саудовская Аравия осудила заявление Нетаниягу об аннексии Иорданской долины

Официальный Эр-Рияд выступил с резким осуждением заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о возможном принятии закона об аннексии Иорданской долины, пишут выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" и официальное саудовское агентство SPA.

В заявлении Эр-Рияда сказано, что подобная аннексия незаконна и является "вопиющим нарушением устава ООН", а декларация о намерениях такого рода чревата эскалацией насилия.

Власти Саудовской Аравии призвали все страны мира осудить заявление премьер-министра Израиля. Эр-Рияд также призывает провести экстренное совещание Организации исламского сотрудничества (ОИК) на уровне министров иностранных дел для обсуждения этого вопроса и разработки срочного плана действий.

Более того, Эр-Рияд заявляет о необходимости пересмотра отношения к Израилю после выступления Нетаниягу.

Ранее с осуждением заявления израильского премьера выступили Лига арабских государств, Иордания и руководство террористической организации ХАМАС.