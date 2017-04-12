12 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:52
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Ближний Восток

Махмуд Ахмадинеджад выставил кандидатуру в президенты Ирана

время публикации: 11:13 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
Махмуд Ахмадинеджад

Бывший президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинеджад представил в Центральный избирательный комитет документацию, необходимую для регистрации кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает агентство AP.

Тем самым Ахмадинеджад выступил против Верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи. Самовольство бывшего президента привело в замешательство сотрудников иранского центризбиркома.

Напомним: в сентябре 2016 года Ахмадинеджад сообщил, что отказался от участия в выборах, и направил соответствующее послание Хаменеи. В нем он сообщил, что прислушался к его рекомендации не выставлять кандидатуру.

Ранее иранские СМИ процитировали заявление аятоллы, в котором тот сообщил, что Ахмадинеджад обратился к нему за советом. "Я сказал ему не идти на выборы. Это ни в его интересах, ни в иранских. Он расколет общество, а это может принести значительный вред", - сообщил лидер Ирана.

Ахмадинеджад занимал пост главы государства в 2005-2013 годах. Период его пребывания у власти характеризовался жестким противостоянием с Западом и введением санкций. Он также неоднократно призывал стереть Израиль с лица Земли.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 сентября 2016 г.
Ахмадинеджад отказался от участия в выборах
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 июля 2016 г.
Назначена дата президентских выборов в Иране: 19 мая 2017 года







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Среда, 12 апреля 2017 г.
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