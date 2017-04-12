12 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Маруан Баргути призвал провести выборы главы ПНА

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 16:47 блог версия для печати фото
Маруан Баргути призвал провести выборы главы ПНА

Лидер боевого крыла ФАТХа Маруан Баргути, отбывающий несколько пожизненных сроков в израильской тюрьме, призвал провести выборы председателя Палестинской национальной администрации и парламента.

Как передает радиостанция "Решет Бет", этот призыв содержится в приветствии делегатам конференции израильской партии ХАДАШ, которая проходит в Шфараме. Поэтому Баргути коснулся и ситуации в Израиле.

По его мнению, израильское общество двигается в сторону радикального национализма, а правительство Биньямина Нетаниягу проводит на территориях политику расовой сегрегации. Цель этой политики – сделать создание палестинского государства невозможным.

Напомним, что глава группировки "Танзим" Маруан Баргути был задержан в 2002 году, а двумя годами позже его признали виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации 4 терактов. Приговорен к 5 пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно.

ФАТХ и ХАМАС безуспешно пытались добиться включения Баргути в сделки по освобождению палестинских заключенных. Согласно опросам общественного мнения, он является одним из вероятных преемников Махмуда Аббаса, избранного главой ПНА еще в 2004 году.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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