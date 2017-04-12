12 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Подозреваемый в теракте в петербургском метро был депортирован из Турции

время публикации: 20:37 | последнее обновление: 20:40 блог версия для печати фото
Паспортная фотография Акбаржона Джалилова и кадр записи камеры наблюдения в петербургском метро

22-летний Акбаржон Джалилов, подозреваемый российскими спецслужбами в совершении теракта в петербургском метро, в 2015 году въехал в Турцию, однако год спустя был депортирован в связи с нарушением иммиграционного законодательства, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, Джалилов вызвал подозрения турецких спецслужб своими связями, однако эти подозрения не были подтверждены. Тем не менее, Джалилова депортировали за нарушение иммиграционного законодательства и запретили ему последующий въезд на территорию Турции.

По данным министерства иностранных дел Киргизии, Акбаржон Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, в семье этнических узбеков. Получил неполное среднее образование. Киргизского гражданства у него не было. В 2011 году по достижению 16-летнего возраста он в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с этого времени постоянно проживал на территории РФ.

Трагедия в Санкт-Петербурге произошла 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Федеральные и региональные российские СМИ сообщали, что на этом взрывном устройстве были найдены генетические следы Джалилова.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).



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